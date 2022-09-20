ВЦИОМ: россияне в среднем рассчитывают дожить до 78 лет

Женщины в этом вопросе оптимистичнее мужчин

Как сообщила руководитель департамента издательских программ ВЦИОМ Анна Кулешова, россияне в среднем рассчитывают дожить до 78 лет.

"При этом женщины рассчитывают дожить до 81 года. Мужчины - до 74 лет", - уточнила она (цитата по РИА Новости).

Кроме того, опрос ВЦИОМ показал, что 50% россиян определяют наступление старости так: это время, когда начинаются серьезные проблемы со здоровьем. 27% - когда пропадает возможность зарабатывать и обеспечивать себя, еще 26% - когда прекращается трудовая деятельность.

Среди самых распространенных проблем пожилых людей россияне отмечают бедность и ухудшение здоровья.

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