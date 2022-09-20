Источники анонсировали заявление Путина по референдумам

Российский лидер может высказать свое отношение к ситуации

Президент России Владимир Путин во вторник, 20 сентября, может высказать свое отношение к референдумам на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщили информированные источники, близкие к администрации главы государства.

Как сообщает РБК, источники утверждают, что выступление ожидается до конца дня вторника. При этом неизвестно, что именно скажет российский лидер.

Официальные комментарии Кремля по поводу возможного выступления президента не поступали.

Ранее стало известно, что в Донецкой и Луганской народных республиках референдумы по вопросу вхождения в состав России пройдут с 23 по 27 сентября. Херсонская область решила проводить всенародное волеизъявление по этому вопросу в те же даты. В Запорожской области конкретные даты плебисцита пока не назвали, однако допустили проведение референдума в ближайшие дни.

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