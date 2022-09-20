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Генсек ООН призвал устранить помехи к экспорту российских удобрений

16:56
  • вторник
  • 20 сентября 2022

О проблемах неоднократно говорили в Москве

Все препятствия на пути экспорта российских удобрений и их составляющих должны быть устранены. Такое заявление сделал во вторник, 20 сентября, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Небензя: западные санкции мешают российскому экспорту зерна и удобрений

Представитель международной организации подчеркнул, что "нам нужны действия", поскольку необходимо срочно решить проблему нехватки удобрений на мировом рынке, чтобы смягчить остроту глобального продовольственного кризиса.

Гутерриш указал, что в 2022 году продовольствия достаточно — проблемы возникли с его распределением. Однако без решения проблемы экспорта российских удобрения в 2023 году мир может столкнуться с трудностями в обеспечении продовольствием.

Генсек ООН напомнил, что в отношении сырья для удобрений санкции не вводились, а "в устранении опосредованного влияния" рестрикций удалось добиться прогресса. Поэтому "важно продолжать устранять все остающиеся препятствия экспорту российских удобрений и их составляющих, включая аммиак", цитирует Гутерриша ТАСС.

Ранее Гутерриш уже выступал с призывом обеспечить свободный экспорт российских удобрений через Европу. По его словам, международная организация поможет доставить скопившиеся в европейских портах удобрения в развивающиеся страны, если Россия захочет бесплатно предоставить им эту продукцию.

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