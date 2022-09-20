Генсек ООН призвал устранить помехи к экспорту российских удобрений

О проблемах неоднократно говорили в Москве

Все препятствия на пути экспорта российских удобрений и их составляющих должны быть устранены. Такое заявление сделал во вторник, 20 сентября, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Представитель международной организации подчеркнул, что "нам нужны действия", поскольку необходимо срочно решить проблему нехватки удобрений на мировом рынке, чтобы смягчить остроту глобального продовольственного кризиса.

Гутерриш указал, что в 2022 году продовольствия достаточно — проблемы возникли с его распределением. Однако без решения проблемы экспорта российских удобрения в 2023 году мир может столкнуться с трудностями в обеспечении продовольствием.

Генсек ООН напомнил, что в отношении сырья для удобрений санкции не вводились, а "в устранении опосредованного влияния" рестрикций удалось добиться прогресса. Поэтому "важно продолжать устранять все остающиеся препятствия экспорту российских удобрений и их составляющих, включая аммиак", цитирует Гутерриша ТАСС.

Ранее Гутерриш уже выступал с призывом обеспечить свободный экспорт российских удобрений через Европу. По его словам, международная организация поможет доставить скопившиеся в европейских портах удобрения в развивающиеся страны, если Россия захочет бесплатно предоставить им эту продукцию.

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