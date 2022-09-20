Республики Донбасса начали подготовку к референдумам о присоединении к России

Аналогичные процессы запущены также в Херсонской и Запорожской областях

В республиках Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областях начинается подготовка к проведению референдумов о присоединении к России. Соответствующие указы уже подписаны местными властями. Даты тоже определены - период с 23 по 27 сентября. После подведения итогов голосования главы регионов намерены обратиться с прошением о вхождении в состав Российской Федерации.

В Луганске и Донецке новость о предстоящем референдуме, разумеется, встречают с воодушевлением. Вот комментарии простых людей: "Вообще, это правильное решение. Мы все в России. Ждали этого, ждем. Особенно после вчерашнего, что произошло"; "С четырнадцатого года ждем. И никак не дождемся. Положительного ждем, чтобы закончилось все это. Чтобы перестали гибнуть люди. Дети".

Число погибших мирных жителей в ДНР и ЛНР уже исчисляется тысячами, среди которых много детей. И на фоне этого геноцида, который длится последние восемь лет, желание людей найти защиту в лице России вполне понятно. Накануне к главам ЛНР и ДНР с просьбой о немедленном проведении народного голосования о вхождении в состав нашей страны обратились Общественные палаты этих независимых государств. И уже сегодня Леонид Пасечник и Денис Пушилин внесли соответствующие законопроекты в парламенты республик, где их одобрили единогласно.

А это уже Запорожье, жители которого, как и люди, проживающие в Херсонской области, сегодня тоже приняли решение проводить референдумы о самоопределении.

Киев, конечно, пытается всех запугать. Впрочем, постоянные обстрелы, теракты и убийства лишь сплотили общество, только усилив веру в то, что с Украиной ему теперь точно не по пути.

"Чем быстрее мы станем частью России, тем быстрее у нас наступит мир, взаимопонимание, благополучие и гарантии того, что мы будем живыми, здоровыми и на свободе", - отметил Владимир Рогов, председатель движения "Мы вместе с Россией" Запорожской области.

"Мы взяли курс на воссоединение с Россией и уже не свернем с него. По результатам референдума я лично обращусь к президенту России о том, чтобы он как можно скорее юридически был утвержден", - добавил Владимир Сальдо, глава администрации Херсонской области.

Согласно последнему опросу, проведенному в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Запорожья и Херсонской области, подавляющее большинство граждан собираются принять участие в предстоящем референдуме. При этом остаться частью Украины в Запорожской области выразили желание лишь 2% опрошенных. В Херсонской - 4%. Что, конечно, ожидаемо контрастирует с тем количеством людей, которые выступают за воссоединение с Россией. Таковых там - свыше 80% процентов.

"Я верю в то, что с приходом России все изменится к лучшему. Я жду этого. Люди верят в это, молодежь верит. Именно поэтому я не побоюсь открыто заявить о том, что мы, жители Запорожской области, нуждаемся в немедленном проведении референдума о вхождении нашей территории в состав Российской Федерации. Услышьте нас, пожалуйста", - говорит жительница Запорожской области Анастасия Ковдря.

В числе первых на эти призывы отреагировали в Госдуме.

"Наши друзья и коллеги, которые живут на Донбассе, сейчас официально обратились срочно провести референдум. Войти в состав российской государственности. Мы это активно поддерживаем. Потому как никакой другой защиты у них против этого очередного нацистско-фашистского насилия нет и не может быть", - подчеркнул лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Сегодня необходимо задуматься и в самое ближайшее время - может быть, в ближайшие дни, может быть, в ближайшие часы - отреагировать на позиции населения, которые выразили Общественные палаты Донецка и Луганска. Референдумы необходимо проводить и дать тем самым жесточайший отпор киевской хунте, которая перешла все красные линии", - заметил, в свою очередь, Леонид Слуцкий, глава ЛДПР.

Продолжаются постоянные и целенаправленные убийства мирных граждан - только накануне в Донецке украинская артиллерия убила 16 человек, двое из которых - дети. Идет и охота на чиновников, рискнувших не бежать, а продолжить работу на благо людей. Вдобавок к этому - массовые аресты граждан, которых даже за факт получения гуманитарной помощи от российских военных украинская власть тут же записывает в предатели. Как и тех украинцев, которые рискнули получить российский паспорт. Им тоже светит внушительный срок. Впрочем, это отнюдь не удивительно. Учитывая, что киевский режим готов уничтожать даже собственных военнопленных. Обстрелы колонии в Еленовке - лишнее тому подтверждение.

"Я вот не помню такого случая циничного нигде в мире. Чтобы страна или образование наносило удар, кстати говоря, оружием, предоставленным НАТО, по пункту содержания военнопленных. Своих военнопленных! Вдумайтесь в это!", - сказал Владимир Васильев, глава фракции "Единая Россия" в Госдуме.

Что уж говорить о республиках Донбасса, которые утюжит украинская артиллерия последние восемь лет. Там про Украину и ее власть давно все поняли. И все эти годы ждали шанса вновь стать частью большой России. И теперь эта возможность у них появилась.

"Сейчас за ними выбор. И если в ходе прямого волеизъявления они выскажутся, что хотят быть в составе России, коллеги, мы их поддержим. Вы согласны с этим? И они должны это понимать! Что сегодня мы ждем от них свободного волеизъявления", - указал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Уже известно, что референдумы пройдут с 23 по 27 сентября.

Александр Панюшкин, Никита Васильев, "ТВ Центр"

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