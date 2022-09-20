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Минюст США решил конфисковывать активы России в пользу Украины

17:02
  • вторник
  • 20 сентября 2022

Требуется одобрение Конгресса

Министерство юстиции США попросило Конгресс разрешить конфискацию российских активов в пользу Украины, сообщил глава рабочей группы Минюста Эндрю Адамс.

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По его словам, речь идет о том, чтобы "разрешить передачу Украине доходов, полученных от конфискованного имущества" российских бизнесменов, "для возмещения вреда, причиненного российской агрессией".

Как считают в Минюсте, это позволит "расширить ресурсы и средства" в деле "возмещения ущерба, нанесенного Украине", передает ТАСС.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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