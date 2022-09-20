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В России откроют участки для голосования на референдумах в Донбассе

17:19
  • вторник
  • 20 сентября 2022

Об этом рассказал представитель ЦИК

На территории России будут работать участки для голосования в рамках референдумов по вопросу присоединения к Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, а также освобожденных территорий Украины. Об этом во вторник, 20 сентября, рассказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев.
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Что касается голосования в самих республиках Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях Украины, там будет присутствовать множество наблюдателей, рассказал представитель ЦИК. Отправятся наблюдать за волеизъявлением и наблюдатели из России.

Булаев также отметил, что организовать дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в рамках референдумов на Донбассе на российской платформе практически невозможно — это сопряжено со слишком серьезными техническими сложностями, сообщает РИА Новости.

20 сентября руководители Донецкой и Луганской народных республик подписали указы о проведении референдумов по вопросу вступления государств в состав Российской Федерации. Волеизъявление будет проводиться с 23 по 27 сентября. Как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, нынешняя ситуация подтверждает, что народы Донбасса хотят быть хозяевами своей судьбы.

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