Сборную России не допустили до отбора на Евро-2024

Жеребьевка пройдет во Франкфурте 9 октября

Сборная России по футболу не примет участие в жеребьевке отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года, которая пройдет во Франкфурте 9 октября, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

"Причина - февральское решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, по умолчанию действующее "до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.

Как добавили в РФС, указанное выше решение было оспорено в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, но тот отказал в удовлетворении апелляции.

"В настоящее время Союз ожидает полного текста решения CAS, по итогам изучения которого будет принято решение о дальнейших шагах в рамках юридической защиты", - заключили в РФС.

Ранее ФИФА в рамках санкций отстранила Россию от участия в чемпионате мира в Катаре зимой 2022 года.

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