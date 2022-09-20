Власти США назвали условие эффективности санкций против России

Авторам санкционной политики мешают связи России с их партнерами

Введение санкций против России осложняется наличием у нее неразрывных связей с ближайшими партнерами и союзниками США. Это признала помощник американского министра финансов Элизабет Розенберг.

Согласно заявлению Розенберг, чтобы Россия несла "финансовые издержки" из-за санкций, от Соединенных Штатов требуется "исключительное планирование, согласование, экономический анализ, дипломатическое взаимодействие и творческий подход к проведению политики, и все это при участии большой группы международных партнеров".

Чиновница подчеркнула, что Россия — это не Северная Корея, Иран или Венесуэла. У России крупная международная экономика, она является важным в масштабах мира поставщиком энергоносителей, а за последние более 30 лет она стала тесно связана, а в ряде случаев неразрывно переплетена, с некоторыми из ближайших международных партнеров и союзников США.

В итоге проблемы, с которыми сталкиваются американские власти, пытаясь ввести рестрикции против России, "относятся к иной категории", нежели сложности, возникающие при принятии аналогичных мер против других государств, цитирует Розенберг ТАСС.

Все больше политиков тем временем отмечают неэффективность санкций против России. На Москву наложено 11 тысяч рестрикций, а волна дефицита и небывалой инфляции накрывает Евросоюз. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что "это обходится дорого".

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