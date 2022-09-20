Киев отреагировал на референдумы в Донбассе и на Украине

Эти планы "ничего не изменят", утверждают украинские власти

Украинские власти намерены продолжать боевые действия, несмотря на решения военно-гражданских администраций Запорожья и Херсонщины, а также властей Донецкой и Луганской народных республик о проведении референдумов по вхождению в состав России. Такое заявление сделал во вторник, 20 сентября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Чиновник написал в своих аккаунтах в социальных сетях, что "Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет в дальнейшем освобождать их, что бы там ни говорили в России".

По утверждению Кулебы, планы республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей "ничего не изменят".

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, в свою очередь, назвал готовящиеся референдумы "шантажом", сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что в Донецкой и Луганской народных республиках референдумы по вопросу вхождения в состав России пройдут с 23 по 27 сентября. Херсонская область решила проводить всенародное волеизъявление по этому вопросу в те же даты. В Запорожской области плебисцит проведут на участках для голосования 23 сентября, а в населенных пунктах, где нет подходящих помещений — с 23 по 27 сентября.

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