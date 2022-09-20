Путин напомнил о роли Минюста в государственной системе

Президент поздравил ведомство с 220-летием

Президент России Владимир Путин во вторник, 20 сентября, выступил на торжественном заседании, посвященном 220-летию со дня образования российского Министерства юстиции.

Как подчеркнул глава государства, Министерство юстиции стало неотъемлемой и очень важной частью государственной системы России, надежным оплотом законности, правового порядка и просвещения, воспитания в обществе уважения к праву.

С самого начала на Минюст было возложено решение крайне ответственных задач по разработке и совершенствованию национального законодательства, обеспечению деятельности судов, прокуратуры, напомнил президент. После судебной реформы 1864 года в его ведение перешли нотариат, мировые судьи и присяжные заседатели.

По словам Путина, ведомство стало формировать и проводить в жизнь правовую политику Российского государства.

Российский лидер напомнил про ключевое значение сохранения единства правового пространства России. Сотрудники Минюста многое сделали для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. Надо и дальше заниматься этими вопросами, причем системно и последовательно, цитирует Владимира Путина пресс-служба Кремля.

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