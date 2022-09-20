Путин пожелал Додику успехов на выборах

Встреча прошла в Москве

Президент России Владимир Путин во вторник провел встречу в Москве с членом президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорадом Додиком, сообщает пресс-служба Кремля.

"У вас выборы, и хочу пожелать вам успеха. Надеюсь, что так и будет по итогам голосования. Позиции патриотических сил, надеюсь, будут укрепляться, что позволит нам и далее развивать плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество", - сказал российский лидер.

Также Путин поддержал идею проведения футбольного товарищеского матча между Боснией и Герцеговиной и Россией 19 ноября в Санкт-Петербурге. По словам президента, спорт должен объединять.

Как ранее сообщило РИА Новости, Додик и Путин обсудят двусторонние отношения, энергетику, политическую ситуацию в балканском регионе и мире.

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