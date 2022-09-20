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Киев изменил прогноз продолжительности боевых действий

18:37
  • вторник
  • 20 сентября 2022

Ранее украинские власти допускали перелом в ходе конфликта к зиме

Боевые действия на Украине не закончатся предстоящей зимой. Такое мнение во вторник, 20 сентября, высказал советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
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По словам чиновника, было бы "ошибкой" полагать, что конфликт закончится зимой. Подоляк выразил мнение, что он "продолжится с такой же интенсивностью.

При этом Подоляк подчеркнул в интервью телеканалу Sky News, что Киев держит в секрете следующие шаги в рамках контрнаступления.

В июле руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что в Киеве стремятся "не дать русским затянуть" с боевыми действиями и надеются переломить ход событий до наступления зимы. Президент Украины Владимир Зеленский настроен серьезно и готов делать все для того, чтобы ВСУ освободили украинские территории как можно скорее, отметил чиновник.

Сам Зеленский отмечал, что "до зимы Киев хочет много чего". Он также обещал "вернуть Крым любым способом, который Украина посчитает правильным".

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