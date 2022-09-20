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"Тряслась рука, ноги ходили ходуном": у Бородиной случился приступ в самолете

18:57
  • вторник
  • 20 сентября 2022

Телеведущая зареклась летать до декабря

Телеведущая Ксения Бородина рассказала о приступе, который случился с ней в самолете по пути из Стамбула в Москву.

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По словам звезды, плохо она себя почувствовала где-то через час-полтора после взлета.

"У меня началось непонятно что. То ли это была атака, то ли невроз. Болела голова. Наверное, поднялось давление. Мне стало жарко, я была вся красная… Меня всю трясло, при этом не было турбулентности. У меня тряслась рука с чашкой и ноги ходили ходуном, я не могла зубы стиснуть", - приводит слова Бородиной портал "7дней".

Успокаивать телеведущую пришлось стюардессам совместно с удачно оказавшимся на борту психологом. В итоге та взяла себя в руки.

"Я молилась, чтобы мы скорее прилетели. Теперь я себе пообещала, что до декабря никуда не летаю", - заключила Бородина.

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