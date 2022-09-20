Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Пускепалиса

Актер и режиссер погиб в ДТП 20 сентября

Президент России Владимир Путин во вторник, 20 сентября, выразил соболезнования родным погибшего заслуженного артиста России, актера и режиссера Сергея Пускепалиса.

Глава государства подчеркнул в телеграмме родным и близким погибшего, а также коллективу Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова, которым руководил Пускепалис, что артист всегда оставался честным и перед людьми, и перед самим собой.

И в жизни, и в творчестве Сергей Пускепалис сохранял верность высоким нравственным, духовным ценностям, идеалам патриотизма и справедливости, поступал так, как велело сердце: помогал людям, поддерживал наших соотечественников, в трудные времена испытаний был рядом с жителями Донбасса, говорится в телеграмме президента, которую приводит пресс-служба Кремля.

Прощание с заслуженным артистом России Сергеем Пускепалисом и панихида по нему пройдут в четверг, 22 сентября, в Ярославском театре драмы имени Ф. Волкова, худруком которого был Пускепалис. Похороны, как уточнили в театре, состоятся не в Ярославле, сообщает ТАСС.

Сергей Пускепалис погиб в дорожно-транспортном происшествии в Ярославской области 20 сентября. Микроавтобус, в котором находился заслуженный артист России, столкнулся по касательной со встречным грузовиком, а потом выехал на встречную полосу, где врезался в фуру. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"