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В российских тюрьмах и колониях гуманизируют условия

19:18
  • вторник
  • 20 сентября 2022

На это нацелена Концепция развития уголовно-исполнительной системы

Утвержденная в прошлом году Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2030 года предусматривает исправление осужденных в условиях, не унижающих человеческое достоинство. Об этом во вторник, 20 сентября, рассказал министр юстиции России Константин Чуйченко.

Как отметил глава Минюста, в документе основной упор делается на гуманизацию условий отбывания наказаний. Для решения этой задачи утверждены новые Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов, исправительных учреждений и центров.

Чуйченко пообещал, что "будем смотреть, как они работают, и дальше их улучшать", сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что один из важных вопросов — развитие системы исправительных центров, которых в стране насчитывается порядка 15 тысяч, а к концу 2024 года планируют создать еще 100 тысяч.

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