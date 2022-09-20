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Российский рынок акций показал максимальное падение с 24 февраля

19:22
  • вторник
  • 20 сентября 2022

Рублевый индекс Мосбиржи снизился на 8,84%

Основные торги вторника завершились на российском рынке акций максимальным с 24 февраля падением - на 8,84%, передает РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи.

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Уточняется, что к закрытию основной торговой сессии рублевый индекс Мосбиржи снизился на 8,84%, до 2215,67 пункта, долларовый РТС - на 9,31%, до 1154,17 пункта.

"Это самое сильное падение российского рынка акций с 24 февраля, когда оно составило 33,3%. Сегодняшний спад оказался глубже, чем 30 июня, когда индекс Мосбиржи по итогам дня потерял 7,3% после новости об отмене дивидендов "Газпрома" по итогам 2021 года", - сказано в заметке.

С 19:00 до 23:50 на фондовой секции будет походить вечерняя торговая сессия.

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