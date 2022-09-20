Финляндия попросила Брюссель распространить ограничения для россиян на туристические визы

Хельсинки предпочитает действовать в едином русле с ЕС

Финляндия считает оптимальным действовать в соответствии с общей линией Евросоюза в вопросе виз для россиян, поэтому обратилась к Европейской комиссии с просьбой ограничить въезд россиян на территорию Евросоюза и включить туристические визы в санкционный список ЕС. Об этом во вторник, 20 сентября, рассказал руководитель консульской службы финского МИД Юсси Таннер.

Хельсинки просит Брюссель сформировать общие для всех стран Шенгенской зоны рекомендации об аннулировании виз или введении запрета на въезд отдельных граждан России.

При этом Таннер подчеркнул, что Финляндия не предлагает аннулировать все ранее выданные визы россиян, сообщает "Интерфакс".

Ранее Таннер заявлял, что законных оснований для полного запрета на выдачу виз гражданам России нет — Хельсинки руководствуется принципом верховенства права и каждое заявление на выдачу визы рассматривается индивидуально. При этом Финляндия уже ограничила прием заявлений на выдачу виз и пообещала сократить их выдачу в 10 раз.

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