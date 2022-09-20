ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кутаиси освободили удерживавшихся в банке заложников

19:40
  • вторник
  • 20 сентября 2022

В здание ворвался спецназ

В Кутаиси в Банке Грузии неизвестный мужчина некоторое время удерживал заложников, требуя большую сумму денег, передает ТАСС со ссылкой на МВД республики.

Уголовное дело возбуждено после захвата заложников в кемеровском СИЗО
В Чите задержали мужчину, взявшего в заложники трёхлетнего ребёнка

Как уточняют местные СМИ, в здание ворвался спецназ, раздался выстрел, после чего заложников стали выводить. В настоящее время правоохранительные органы снимают оцепление улиц.

По данным СМИ, инцидент произошел на проспекте Шота Руставели.

Нападавший утверждал, что установил взрывные устройства в здании банка. Действительно ли ему это удалось - не уточняется.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Сотрудники полиции у отделения банка Грузии
Сотрудники полиции у отделения банка Грузии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.