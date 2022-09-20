В Кутаиси освободили удерживавшихся в банке заложников

В здание ворвался спецназ

В Кутаиси в Банке Грузии неизвестный мужчина некоторое время удерживал заложников, требуя большую сумму денег, передает ТАСС со ссылкой на МВД республики.

Как уточняют местные СМИ, в здание ворвался спецназ, раздался выстрел, после чего заложников стали выводить. В настоящее время правоохранительные органы снимают оцепление улиц.

По данным СМИ, инцидент произошел на проспекте Шота Руставели.

Нападавший утверждал, что установил взрывные устройства в здании банка. Действительно ли ему это удалось - не уточняется.

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