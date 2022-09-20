ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Байден призовет мировое сообщество противостоять России

19:38
  • вторник
  • 20 сентября 2022

Выступление главы Белого дома ожидается на ГА ООН

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил во вторник, что Джо Байден призовет в среду мировое сообщество с трибуны ГА ООН противостоять спецоперации России на Украине, передает ТАСС.

Республики Донбасса начали подготовку к референдумам о присоединении к России
Медведев заявил о необходимости референдумов в Донбассе

Кроме того, по словам Салливана, Вашингтон "никогда не признает притязания России на какие-либо части Украины".

В свою очередь, в Пентагоне заявили, что "референдумы в Донбассе не повлияют на поддержку Украины Соединенными Штатами".

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

Во вторник стало известно, что 23-27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях состоятся референдумы о присоединении к России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Джо Байден
Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.