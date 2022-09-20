Байден призовет мировое сообщество противостоять России

Выступление главы Белого дома ожидается на ГА ООН
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил во вторник, что Джо Байден призовет в среду мировое сообщество с трибуны ГА ООН противостоять спецоперации России на Украине, передает ТАСС.
Кроме того, по словам Салливана, Вашингтон "никогда не признает притязания России на какие-либо части Украины".
В свою очередь, в Пентагоне заявили, что "референдумы в Донбассе не повлияют на поддержку Украины Соединенными Штатами".
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.
Во вторник стало известно, что 23-27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях состоятся референдумы о присоединении к России.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"