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В НАТО сочли референдумы о присоединении к России нелегитимными

19:59
  • вторник
  • 20 сентября 2022

Генсек Альянса призвал мир осудить эти действия

Североатлантический альянс будет считать готовящиеся референдумы о присоединении к России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей Украины нелегитимными. Такое заявление во вторник, 20 сентября, сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Республики Донбасса начали подготовку к референдумам о присоединении к России

По мнению Столтенберга, заявления о намерении провести такие референдумы — это "дальнейшая эскалация" конфликта между Россией и Украиной.

Политик призвал международное сообщество "осудить это вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины", сообщает РИА Новости.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал готовящиеся референдумы "шантажом", а министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что планы республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей "ничего не изменят".

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