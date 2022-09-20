ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Байден не станет предлагать исключить Россию из Совбеза ООН

20:18
  • вторник
  • 20 сентября 2022

Об этом рассказали в Белом доме

Президент США Джо Байден не планирует выступать с инициативой об исключении России из Совета Безопасности ООН. Об этом во вторник, 20 сентября, рассказали в администрации американского лидера.
Россия пообещала Западу сюрпризы на заседании СБ ООН по Украине

Как отметил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, президент США на Генассамблее ООН в Нью-Йорке "субстантивно выскажется на тему реформы Совета Безопасности ООН публично или в частном порядке – в беседах с генеральным секретарем и другими".

При этом Салливан ответил отрицательно на вопрос, намерен ли Байден поднимать тему исключения России из числа постоянных членов Совбеза.

Американский чиновник уточнил, что "это не то, о чем он (Байден) собирается говорить завтра", сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что ООН постигнет судьба ее предшественницы - Лиги Наций, если будут "взломаны" полномочия постоянных членов Совета Безопасности ООН. Политик напомнил, что ранее США предложили принять "компромиссы в реформировании" Совета Безопасности ООН и отказаться от сохранения "статуса-кво".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Джо Байден
Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.