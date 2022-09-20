Байден не станет предлагать исключить Россию из Совбеза ООН

Об этом рассказали в Белом доме

Президент США Джо Байден не планирует выступать с инициативой об исключении России из Совета Безопасности ООН. Об этом во вторник, 20 сентября, рассказали в администрации американского лидера.

Как отметил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, президент США на Генассамблее ООН в Нью-Йорке "субстантивно выскажется на тему реформы Совета Безопасности ООН публично или в частном порядке – в беседах с генеральным секретарем и другими".

При этом Салливан ответил отрицательно на вопрос, намерен ли Байден поднимать тему исключения России из числа постоянных членов Совбеза.

Американский чиновник уточнил, что "это не то, о чем он (Байден) собирается говорить завтра", сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что ООН постигнет судьба ее предшественницы - Лиги Наций, если будут "взломаны" полномочия постоянных членов Совета Безопасности ООН. Политик напомнил, что ранее США предложили принять "компромиссы в реформировании" Совета Безопасности ООН и отказаться от сохранения "статуса-кво".

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