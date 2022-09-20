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Макрон снова собрался звонить Путину

20:12
  • вторник
  • 20 сентября 2022

Французский президент рассчитывает на разговор

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что рассчитывает на разговор с Владимиром Путиным в ближайшие дни, передает РИА Новости.

По всей вероятности, желание французского лидера поговорить связано с готовящимися референдумами в Донбассе.

Прежде канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что ЕС не признает результатов референдумов. Аналогичного мнения придерживаются в Вашингтоне.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

Во вторник стало известно, что 23-27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях состоятся референдумы о присоединении к России.

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