Путин назвал основу благополучия России в будущем

Президент напомнил пословицу: "Иметь верного друга - счастье"

Основа благополучия России заключается в единстве и дружбе ее народов. Такое мнение во вторник, 20 сентября, высказал российский лидер Владимир Путин на праздничном мероприятии, посвященном 100-летию республик Адыгея, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия.

Глава государства напомнил горскую пословицу, которая гласит: "Иметь верного друга — счастье". Именно в верности, единстве, дружбе народов России — наша великая сила и самая прочная основа для общего благополучия в будущем, подчеркнул президент.

Владимир Путин также выразил мнение, что в регионах России, где проживают люди многих национальностей, следует уделять повышенное внимание вопросам гражданского мира.

При этом важно, что региональные власти и общественные организации республик занимают твердую и принципиальную позицию, ведут большую работу по развитию традиций добрососедства и дружбы людей разных национальностей, цитирует главу государства ТАСС.

Ранее Владимир Путин рассказал, что попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время "абсолютно уродливые очертания и абсолютно неприемлемы для подавляющего числа государств на планете".

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