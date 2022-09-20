Сильная Россия и многополярный мир: о чем Путин говорил с ОПК и послами

Наращивание производственных мощностей и скоростей не должно быть в ущерб качеству

Сегодня в Кремле Владимир Путин провел совещание с представителями оборонной промышленности. Президент подчеркнул, что эта та сфера, которую полностью должны обеспечивать только российские предприятия. Обсудили прочные позиции на мировых рынках вооружения, которые сейчас занимает наша страна. Также говорили об эффективности российского арсенала, которому в ходе спецоперации приходится противостоять западным образцам. Их киевскому режиму в помощь постоянно поставляют страны НАТО. В связи с этим глава государства призвал улучшать и наращивать производственные возможности российского вооружения.

С представителями ОПК Владимир Путин встретился сразу после их профессионального праздника - Дня оружейника. Кроме поздравлений, от главы государства они услышали слова благодарности за вклад в укрепление безопасности страны и повышение боевых возможностей армии и флота. Получили высокую оценку продукции, а главное - таланта и энтузиазма.

"Сегодня, учитывая обстановку, вызовы и угрозы, с которыми сталкивается наша страна, предприятия ОПК работают в напряженном, интенсивном режиме. Трудовые коллективы оперативно решают нестандартные задачи, перестраивают производство, совершенствуют продукцию, опираясь на опыт реальных боевых действий. Ваши представители сами выезжают буквально на передовую - я хочу это отметить, хочу сказать об этом и хочу их за это поблагодарить. Это не просто ответственное отношение к делу, это в известной степени героизм", - подчеркнул Путин.

Именно поездки работников ОПК в зону боевых действий позволяют им оценить работу своей продукции в реальных условиях, а затем совершенствовать, делая максимально эффективной. Наша авиация, высокоточные ракеты большой дальности, ракетно-артиллерийские, бронетанковые вооружения позволяют поражать военную инфраструктуру противника и уничтожать националистов, при этом минимизируя потери среди личного состава.

"Особо отмечу и тот факт, что наша техника эффективно противостоит западным образцам вооружения. На поддержку нынешнего режима в Киеве, как известно, фактически брошены все запасы арсеналов НАТО. Это означает, что мы должны и можем изучать арсеналы, то, что там есть, и то, что используется против нас, качественно нарастить наши возможности и, исходя из получаемого опыта, совершенствовать - там, где это нужно - нашу технику, наше вооружение. Напомню в этой связи, что в этом году мною приняты решения о дополнительном оснащении войск оружием и техникой и, соответственно, выделении средств на их закупку и ремонт. Нужно нарастить производственные мощности ряда предприятий ОПК и, где нужно, модернизировать их. Многое для достижения этой задачи уже сделано", - продолжил президент.

Глава государства дал поручение: предприятия ОПК должны быть обеспечены отечественными комплектующими. Это именно та сфера, где нужно стопроцентное импортозамещение. При этом наращивание производственных мощностей и скоростей не должно быть в ущерб качеству. Несмотря на внешние факторы, наша военная продукция продолжает пользоваться спросом и за рубежом. Только за минувшие полгода экспорт превысил 6 миллиардов долларов. Президент заверил: Россия не свернет со своего суверенного курса. С теми странами, которые в этом заинтересованы, продолжаются торговля, политический диалог и культурно-гуманитарные связи.

Также Путин приветствовал в Кремле вновь прибывших зарубежных послов из 24 стран и принял у них верительные грамоты. И в приветственной речи подчеркнул: движение к многополярному миру - стратегический вектор мировой политики.

"Объективное развитие в сторону многополярности наталкивается, к сожалению, на сопротивление тех, кто пытается сохранить роль гегемона в мировых делах, контролировать все: и Латинскую Америку, и Европу, и Азию, и Африку. Надо сказать, что у этого гегемона неплохо это получалось на протяжении довольно длительного времени. Но продолжаться вечно так не может, это невозможно. Даже говорю об этом вне контекста событий, которые происходят на Украине. Для того, чтобы упрочить свое положение, вводятся нелегитимные санкции, осуществляется давление по всем векторам, в том числе, конечно, на Россию. Однако те, кто делают это, видят, что их действия приводят к негативным последствиям для них самих", - сказал российский лидер.

Но такая политика коллективного Запада рикошетом бьет и по государствам, которые ни с кем не враждуют. Как правило, это развивающиеся и беднейшие страны. И им гораздо сложнее справиться с последствиями запрета поставок на мировые рынки российских энергоносителей, еды и удобрений. При этом в дефиците, росте цен и возможном мировом кризисе продовольствия обвиняют Россию. Евробюрократы и англосаксы манипулируют голодающими африканскими детьми, но все суда из Украины с зерном почему-то направили в свои порты.

"Верхом цинизма является то, что даже наше предложение бесплатно, хочу это подчеркнуть, бесплатно передать нуждающимся странам заблокированные в европейских портах из-за санкций 300 тысяч российских удобрений до сих пор остается без ответа. Понятно, не хотят давать заработать нашим компаниям. Но бесплатно-то мы хотим отдать, отдайте хотя бы бесплатно нуждающимся странам. Нет, и на это нет никакого ответа", - обратил внимание Путин.

Прошедший в Самарканде саммит ШОС - наглядное свидетельство тому, что большинство стран стремятся выстроить новую, более демократическую и справедливую систему, а не обслуживать клуб избранных. В Шанхайскую организацию сотрудничества входят государства, в которых проживает более половины населения планеты. И их мнение вряд ли и дальше получится игнорировать. ШОС тем временем расширяется. Одобрена заявка Белоруссии, решен вопрос получения Ираном статуса полноправного члена, еще восемь стран стали партнерами по диалогу. Об этом Путин рассказал зарубежным послам и подробно остановился на двусторонних отношениях с с каждым государством, напоминая: для конструктивного и равноправного сотрудничества Россия всегда открыта.

Лилия Акиньшина, Юлия Олейник, "ТВ Центр"

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