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Мишустин рассказал о проекте бюджета на ближайшие три года

22:16
  • вторник
  • 20 сентября 2022

Документ планировался таким образом, чтобы адаптировать экономику к санкциям

Проект бюджета на ближайшие три года кабинет министров рассмотрит уже в четверг, 22 сентября. Об этом премьер Михаил Мишустин заявил сегодня на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам, передает "ТВ Центр".

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Главный финансовый документ страны планировался таким образом, чтобы адаптировать экономику к текущим и будущим внешним санкциям. Снизить двухпроцентный дефицит бюджета следующего года кабмин предложил не из средств Фонда национального благосостояния, а за счет федерального займа. Постепенно планируется сократить дефицит до менее 1% ВВП в 2025 году.

"Доходы бюджета следующего года оцениваем в сумму около 26 трлн рублей. В ней уже учтены предложения по дополнительным доходам, которые были проработаны в соответствии с поручением главы государства. Расходы - около 29 трлн. Дефицит бюджета составит 2% ВВП, в абсолютных цифрах это 3 трлн рублей. Закрыть его планируем преимущественно за счет заимствований. На прошлой неделе Минфин разместил девятилетний выпуск облигаций федерального займа. Итоговый спрос почти в 2,5 раза превысил предложение, что позволяет нам двигаться и дальше", - отметил Мишустин.

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