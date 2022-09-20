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В результате обстрела ВСУ повреждена система охлаждения ЗАЭС

22:31
  • вторник
  • 20 сентября 2022

Взрывы гремят и в соседней Херсонской области

Из Запорожской области вечером во вторник пришли сообщения о новом обстреле атомной электростанции с позиций украинских войск, передает "ТВ Центр".

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Для ударов, предположительно, использовались осколочно-фугасные снаряды. По предварительной информации, повреждения получили специальный корпус, система охлаждения, а также столовая, где в тот момент находился персонал. Никто не пострадал.

Взрывы сейчас гремят и в соседней Херсонской области в окрестностях Каховской ГЭС. Работает российская ПВО. В воздухе сбиты более восьми украинских ракет.

Осколки снаряда упали на жилой дом в Новой Каховке. Пострадали два человека.

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