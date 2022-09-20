Евросоюз признал "эффект бумеранга" в собственных санкциях

Тем временем простые европейцы спешно скупают дрова и выходят на улицы

Финляндия обратилась к Еврокомиссии с просьбой ограничить въезд россиян на территорию ЕС. Буквально накануне Польша вместе с прибалтийскими государствами закрыла для нас свои границы, и вот теперь Хельсинки требуют подобных мер от всех членов союза. Пока Запад продолжает ужесточать санкции в отношении Москвы, с высоких европейских трибун уже открыто говорят об эффекте бумеранга от такой политики. Ну а простые граждане спешно скупают дрова и выходят на улицы городов в знак протеста.

Несколько тысяч немцев идут протестным маршем по улицам Хемница. Кто-то даже прихватил с собой российский триколор. Требования к правительству Германии - на плакатах. Запустить "Северный поток - 2", остановить поставки оружия на Украину, помочь, наконец, своим, а не чужим гражданам. Ведь положение - без преувеличения - бедственное. Немецкая пресса рисует мрачную картину скорого будущего.

Издание Bild, к примеру, прогнозирует массовые закрытия ресторанов и пабов из-за космических расходов на оплату счетов. В итоге на улице окажутся почти 2 миллиона сотрудников. Серьезные проблемы ожидают также химическую промышленность, производство автомобилей, сферу медицины. И так не только в Германии - вся Европа в отчаянии. Шаги, которые предпринимают европейские правительства, вряд ли полностью компенсируют гораздо более высокие затраты, поэтому аналитики предупреждают о росте бедности, опустошенном среднем классе, растущем государственном долге и еще большем ущербе для окружающей среды.

Новое европейское золото, говорят эксперты, - это дрова. Жители Старого Света их уже активно воруют - и из магазинов, и прямо из кузовов грузовиков. Каждый выживает как может. В одном из регионов Бельгии, к примеру, решили пренебречь главным - безопасностью жизни и здоровья людей. Там просто перестанут освещать по ночам скоростные магистрали. Во Франции же зимой закроют на две недели Университет Страсбурга. Кроме того, власти не исключают веерных отключений электричества по всей стране.

"Мы можем столкнуться с необходимостью принимать трудные решения об отключениях. Они могут длиться несколько часов. Мы думали, что сможем постепенно заменить атомную энергию возобновляемыми источниками, но сейчас поняли, что нам понадобится все доступные ресурсы", - констатировал Эмманюэль Варгон, глава комиссии по регулированию энергорынка.

При этом европейские чиновники все чаще признают очевидное: причина столь глубокого кризиса - введенные ими же антироссийские санкции. Но вместо того, чтобы принять логичное решение и отменить ограничения, они продолжают защищать свой курс на самоуничтожение. Вот, скажем, чудеса двоемыслия демонстрирует канцлер Австрии. Санкции, мол, это хороший инструмент, хоть и действует бумерангом.

"Санкции - это самый мирный способ выразить протест против войны и страданий и показать, что так продолжаться не может. Но эти меры не должны ослаблять нас больше, чем тех, для кого они предназначены. Надо оценить их и убедиться, что они точны", - сказал Карл Нехаммер.

Давно понятно, что коллективный суицид Европа совершает в интересах и по указке Вашингтона. Из-за океана, очевидно, растут ноги и у заявления депутата Бундестага Юргена Триттина, предложившего ввести санкции еще и против Турции. В основном - из-за ее стремления вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества. Но не только.

"НАТО и Евросоюзу нужно задаться вопросом, сколько еще они собираются позволять Эрдогану водить себя за нос. Член НАТО Турция делает даже больше для того, чтобы Россия могла обходить европейские санкции, чем Китай. Эрдоган тормозит процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО. И вот теперь он собирается вместе с Ираном вступить в ШОС. Ответом на все это должна стать крепкая политика в отношении Турции", - считает он.

Задача Запада - приструнить слишком уж самостоятельную Турцию. Однако Реджеп Тайип Эрдоган сразу после саммита в Самарканде отправился в США на Генассамблею ООН и ясно дал понять, что прогибаться не намерен. Накануне он хоть и рассуждал о "стратегическом партнерстве с США", которому все по плечу, но уже сегодня жестко ответил на нападки в свой адрес. Сказав, что не обязан ни перед кем отчитываться о взаимодействии Анкары с ШОС. Кроме того, сделал совсем уж нетипичное для главы государства-члена НАТО заявление об украинском конфликте.

"Путин готов закончить с этим как можно скорее. Это мое впечатление от беседы с ним. Но здесь важно, чтобы и Украина проявляла одинаковое с Россией понимание, и отныне необходимо быть обоюдно настроенными, чтобы остановить эту войну. Я веду переговоры и с Путиным, и с Зеленским. По моему мнению, для достижения результата так и нужно действовать всем, вместо того, чтобы выступать на стороне одного из них", - сказал он.

Впрочем, Эрдоган не был бы Эрдоганом, если бы в этом же интервью не заявил, что, по его мнению, после заключения мира в состав Украины должны вернуться все территории, включая даже Крым. Ничего удивительного. Усидеть на как можно большем количестве стульев - таков план Анкары. В Москве это, конечно, видят. И мудро действуют по принципу "ничего личного - только бизнес", извлекая из ситуативного партнерства максимум выгоды для себя.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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