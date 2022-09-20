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США пригрозили России мерами в случае референдумов

20:56
  • вторник
  • 20 сентября 2022

Вашингтон заранее отказался признать итоги референдумов

Соединенные Штаты никогда не признают претензий России "на какую-либо якобы аннексированную часть Украины". Такое заявление сделал во вторник, 20 сентября, помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
Киев отреагировал на референдумы в Донбассе и на Украине

Чиновник прокомментировал готовящиеся референдумы о присоединении к России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей Украины, заявив, что Вашингтон не признает эти территории "чем-либо иным, нежели частью Украины".

Салливан заявил, что Москва, "по всей видимости, продолжает выполнять план по проведению фиктивных референдумов в районах Украины, находящихся под ее контролем и даже в тех районах, которые сейчас не под ее контролем".

Представитель Белого дома отметил, что США отвергают действия России и продолжат работать со своими союзниками и партнерами над тем, чтобы "Россия несла издержки и над предоставлением Украине исторической поддержки", сообщает ТАСС.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс будет считать готовящиеся референдумы о присоединении к России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей Украины нелегитимными. Политик призвал международное сообщество "осудить это вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины".

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