Херсонская ВГА попросила Путина поддержать мнение жителей о вхождении в состав России

Украинский регион запланировал референдум по этому вопросу

Руководитель военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо во вторник, 20 сентября, обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой поддержать выбор жителей региона, который они сделают в ходе референдума о присоединении к России.

Политик обратился к президенту России "от имени общественности и жителей Херсонской области, осознавая многовековую историческую и неразрывную связь с многонациональным народом Российской Федерации".

В своем Telegram-канале Сальдо попросил Путина при принятии решения на референдуме поддержать выбор жителей Херсонской области о самоопределении и вхождении в состав Российской Федерации.

20 сентября Сальдо подписал указ о референдуме по вопросу вхождения Херсонской области в состав России на правах полноправного субъекта единого государства. Документом определен порядок организации голосования и проведения референдума, а также меры административной и уголовной ответственности за нарушение этих правил.

Такие же референдумы запланировали власти Донецкой и Луганской народных республик, а также власти Запорожской области Украины.

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