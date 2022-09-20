После референдумов атаки на Донбасс сочтут агрессией против России

Об этом предупредили в Совете Федерации

Вероятные атаки Киева на Луганскую и Донецкую Народную Республики после оглашения итогов референдумов нужно будет расценивать как агрессию против России. Такое заявление во вторник, 20 сентября, сделала член Совета Федерации России от Республики Крым Ольга Ковитиди.

Сенатор подчеркнула, что любые проявления военной агрессии Украины после оглашения результатов референдума должны быть расценены как открытая агрессии против мирного населения России с последующим суровым наказанием всех виновных.

Ковитиди отметила, что ни одно государство в мире не имеет права воспрепятствовать свободному волеизъявлению жителей республик Донбасса и освобожденных территорий Украины, а любое нарастание военной активности со стороны Украины и их военных пособников отныне должно расцениваться воспрепятствование реализации демократических принципов.

По словам представителя Совфеда, Киев обязан придерживаться режима тишины и не мешать свободному выбору народа, а в последующем — найти в себе мужество воспринять с демократической стойкостью результаты народных референдумов, подчинившись воле народа, сообщает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет в дальнейшем освобождать их, что бы там ни говорили в России".

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