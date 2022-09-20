ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

После референдумов атаки на Донбасс сочтут агрессией против России

21:36
  • вторник
  • 20 сентября 2022

Об этом предупредили в Совете Федерации

Вероятные атаки Киева на Луганскую и Донецкую Народную Республики после оглашения итогов референдумов нужно будет расценивать как агрессию против России. Такое заявление во вторник, 20 сентября, сделала член Совета Федерации России от Республики Крым Ольга Ковитиди.
Республики Донбасса начали подготовку к референдумам о присоединении к России

Сенатор подчеркнула, что любые проявления военной агрессии Украины после оглашения результатов референдума должны быть расценены как открытая агрессии против мирного населения России с последующим суровым наказанием всех виновных.

Ковитиди отметила, что ни одно государство в мире не имеет права воспрепятствовать свободному волеизъявлению жителей республик Донбасса и освобожденных территорий Украины, а любое нарастание военной активности со стороны Украины и их военных пособников отныне должно расцениваться воспрепятствование реализации демократических принципов.

По словам представителя Совфеда, Киев обязан придерживаться режима тишины и не мешать свободному выбору народа, а в последующем — найти в себе мужество воспринять с демократической стойкостью результаты народных референдумов, подчинившись воле народа, сообщает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет в дальнейшем освобождать их, что бы там ни говорили в России".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Обстрел Донецка
Обстрел Донецка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.