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Bloomberg: ЕС готовится разрешить перевозки угля из России

21:34
  • вторник
  • 20 сентября 2022

Решение находится в стадии рассмотрения

Как пишет во вторник со ссылкой на источники агентство Bloomberg, Еврокомиссия рассматривает возможность разрешить перевозку российского угля.

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Уточняется, что разрешение содержится в находящемся на стадии рассмотрения руководстве по применению антироссийских санкций ЕС. Перевозка определенных товаров, включая уголь и сопутствующую продукцию, сказано в документе, "должна быть разрешена с целью обеспечения продовольственной и энергетической безопасности во всем мире".

Упоминаются в документе также удобрения, цементные изделия и древесина.

Ранее упомянутый выше документ подвергли резкой критике некоторые страны, в том числе Польша и государства Балтии. По их мнению, он может ослабить санкционный режим в отношении Москвы.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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