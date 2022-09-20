Вучич предупредил о риске скатывания к конфликту мирового масштаба

Это может произойти уже через месяц-два, считает президент Сербии

Миру грозит конфликт глобальных масштабов, невиданных со времен Второй мировой войны. Такое заявление во вторник, 20 сентября, сделал президент Сербии Александр Вучич.

По мнению политика, "от фазы специальной военной операции мы приближаемся к большому военному конфликту".

Вопрос, по словам Вучича, заключается в том, "где границы и скатимся ли мы через некоторое время, а может быть, и через месяц-два, в большой мировой конфликт, какого не было со времен Второй мировой войны", сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что в мировой политике и экономике наметились фундаментальные трансформации, которые носят необратимый характер. Все более отчетливо проявляется возрастающая роль новых центров силы, взаимодействующих между собой не на основе неких навязываемых извне правил, которых никто не видел, подчеркнул российский лидер.

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