США допустили отказ банков от использования системы "Мир"

Вашингтон назвал такое решение здравым

Власти США рассчитывают на то, что все большее число банков будут отказываться работать с российской платежной системой "Мир", чтобы позволит им избежать риска американских санкций. Такое заявление сделал во вторник, 20 сентября, высокопоставленный представитель американской администрации.

По словам чиновника, отключение от системы "Мир" является одним из лучших способов защитить банк от риска санкций, который возникает в результате ведения бизнеса с Россией.

В Вашингтоне заявили, что кредитно-финансовые организации, принявшие такое решение, "не хотят рисковать и оказаться на неправильной стороне, когда дело касается санкций коалиции", сообщает Reuters.

19 сентября стало известно, что банкоматы крупнейшего частного турецкого банка Is bankasi перестали выдавать турецкие лиры с карт российской платежной системы "Мир". Также появились сообщения о том, что банк Denizbank также прекратил выдачу наличных средств с карт "Мир".

В пресс-службе системы "Мир" напомнили, что некоторые турецкие банки-эквайреры, обеспечивающие прием карт "Мир" на территории страны, могут в своих устройствах отклонять операции по картам находящихся под блокирующими санкциями российских банков.

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