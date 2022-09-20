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США допустили отказ банков от использования системы "Мир"

22:09
  • вторник
  • 20 сентября 2022

Вашингтон назвал такое решение здравым

Власти США рассчитывают на то, что все большее число банков будут отказываться работать с российской платежной системой "Мир", чтобы позволит им избежать риска американских санкций. Такое заявление сделал во вторник, 20 сентября, высокопоставленный представитель американской администрации.
ЦБ ответил на сообщения о затруднениях с картами "Мир" за рубежом

По словам чиновника, отключение от системы "Мир" является одним из лучших способов защитить банк от риска санкций, который возникает в результате ведения бизнеса с Россией.

В Вашингтоне заявили, что кредитно-финансовые организации, принявшие такое решение, "не хотят рисковать и оказаться на неправильной стороне, когда дело касается санкций коалиции", сообщает Reuters.

19 сентября стало известно, что банкоматы крупнейшего частного турецкого банка Is bankasi перестали выдавать турецкие лиры с карт российской платежной системы "Мир". Также появились сообщения о том, что банк Denizbank также прекратил выдачу наличных средств с карт "Мир".

В пресс-службе системы "Мир" напомнили, что некоторые турецкие банки-эквайреры, обеспечивающие прием карт "Мир" на территории страны, могут в своих устройствах отклонять операции по картам находящихся под блокирующими санкциями российских банков.

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