"Участвовал в судьбе страны": жизнь и смерть Сергея Пускепалиса

Заслуженный артист России погиб в ДТП в 56 лет

Актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб сегодня утром в ДТП в Ярославской области. Трагедия случилась по дороге в Москву. Машина, в которой он находился, выехала на встречную полосу и столкнулась с фурой. Пускепалис с водителем перегоняли из Ярославля бронированный микроавтобус, который планировали передать российским военным в Донбассе вместе с гуманитарной помощью. Соболезнования родным и близким Сергея Пускепалиса, а также коллективу Волковского театра, где он служил худруком, выразил президент.

"Здесь бронелисты, резина. Вот, смотри. Завтра мы едем к Игорю Угольникову, камуфлируем его, наносим камуфляж и 21-го мы отдаем его в подразделения диверсионно-разведывательного отряда комбата "Волк". Победа будет за нами", - это слова самого Пускепалиса.

Кадры были сняты накануне. Заслуженный артист России показывает тот самый "Форд Транзит", который он планировал передать бойцам Донбасса. Внутри - гуманитарная помощь. Новость, что на этом микроавтобусе актер попал в страшную аварию в Ярославской области, - шок. Машина сначала вылетела на встречную полосу. По касательной задела грузовик. Следом - лобовое столкновение с фурой. Шансов выжить у пассажиров "Форда" практически не было.

Новость о том, что в машине находился заслуженный артист России Сергей Пускепалис, быстро разлетелась по Ярославлю. Поклонники начали собираться возле Театра драмы, где он работал художественным руководителем.

"Это, конечно, большой шок. Вот на афише даже, если посмотреть: режиссер Сергей Пускепалис. Актеры о нем говорили всегда только хорошее. И на все инициативы от города он всегда отзывался хорошо", - говорят люди. И добавляют: был симпатичен как человек, участвовал в судьбе страны, не оставался в стороне от трагедии Донбасса.

Стать актером Сергей Пускепалис решился неожиданно - мечтал о судьбе летчика, но в городе Железноводске, куда он переехал с родителями в подростковом возрасте, был драмкружок. Театром заболел моментально. Поступать решил в Саратовское театральное училище. Там вспоминают: Сергей старался по-олимпийски прыгнут выше головы. Сыграть лучше. Впрочем, всегда сохранял при этом нотки самокритики. Признавался: смотреть на себя иногда невозможно - сразу подмечаешь все, даже самые незначительные детали. Потому и ушел в режиссуру. Но и в этом амплуа подходил к своей работе со всей ответственностью.

"Я режиссер, и я несу ответственность за неуспех. За успех несут ответственность актеры. В театре. А за неуспех несет ответственность режиссер", - говорил он.

Ученик Петра Фоменко - это уже гарантированный знак качества и высочайшего актерского профессионализма. Коллеги по съемочной площадке всегда обращали внимание на то, что Сергей необычайно работоспособен и к профессии относится с невероятным трепетом и уважением. Об этом свидетельствует и послужной список актера. Вот, к примеру, фильм "Простые вещи", за который он получил приз "Кинотавра" за лучшую мужскую роль и премию "Ника". Играть посчастливилось с легендарным Леонидом Броневым.

"Я до сих пор не знаю: как вот существовать рядом с Броневым. Это надо быть какую смелость, уверенность какую, какое, я не знаю - творческое мужество. У меня нет слов - честно говорю. Очень большой актер. Очень большой семьянин. Патриот. Искренне любящий Родину. Это я знаю", - отметил Владимир Стержаков, заслуженный артист России.

"Он бесспорно был очень талантливым человеком. И артистом, и режиссером. Он был настоящим мужчиной, что в нашем цеху очень редко. У него было что сказать людям, однозначно", - рассказал народный артист России Дмитрий Певцов.

Пускепалис не стеснялся свою позицию озвучивать. Артист часто приезжал в Донбасс со спектаклями. Передавал для бойцов гуманитарные грузы. Постоянно оказывал региону финансовую поддержку. И всегда подчеркивал: поступать иначе он просто не может.

Вот его слова: "Моя позиция она основана на личных наблюдениях, которые у меня существуют с 2014 года, когда я 9 мая снимался в картине у Сергея Мокрицкого "Битва за Севастополь". Как раз мой эпизод снимали 9 мая, и я имел возможность после съемок оказаться на Крещатике и посмотреть, какая там жизнь находится в этих палатках, посмотреть последствия всех этих февральских событий зимних. Кучи битого камня, которыми бросались в "беркутов". Ну и так далее. И после этого я, конечно, уже понимал, о чем идет разговор. Вся информация моя она почерпнута не из источников медиа, в большей своей степени, а вот непосредственно от участников событий. Поэтому моя позиция в этом смысле она опирается и находится на лично мной полученных сведениях".

Прощание с Сергеем Пускепалисом состоится в том самом ярославском Театре драмы, в котором трудился худруком. Актеру и режиссеру было 56 лет.

Александра Сергомасова, Илья Данильцев, Артем Боев, "ТВ Центр"

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