Байден официально предложил кандидата на пост посла в России

Прежний представитель США Джон Салливан покинул Россию

Президент США Джо Байден во вторник, 20 сентября, объявил о намерении номинировать в Конгрессе на вакантную должность американского посла в России Линн Трейси. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.

Линн Трейси, претендующая на пост чрезвычайного и полномочного посла США в России, в настоящее время возглавляет американскую дипломатическую миссию в Армении, сообщается на официальном сайте Белого дома.

После официального номинирования соискателя президентом кандидатура должна пройти утверждение в Конгрессе. Кроме того, Вашингтон обязан согласовать кандидатуру нового посла с Москвой как с принимающей стороной.

О том, что Байден намерен предложить Линн Трейси на должность американского посла в России, ранее рассказали информированные источники. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд отмечала, что впервые этот пост займет женщина, а также выражала надежду на то, что с ее помощью у Соединенных Штатов получится наладить отношения с Россией.

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