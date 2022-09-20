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Армения обвинила Азербайджан в нарушении режима прекращения огня

22:40
  • вторник
  • 20 сентября 2022

Затем обстановка вновь стабилизировалась

Военнослужащие Азербайджана нарушили режим прекращения огня, установленный со соглашению с Арменией. Об этом во вторник, 20 сентября, заявили в армянском Министерстве обороны.
Армения подтвердила достижение соглашения с Азербайджаном о перемирии

Как уточнили в оборонном ведомстве, нарушение было зафиксировано в приграничном районе в Сюникской области — "подразделения Вооруженных сил Азербайджана нарушили режим прекращения огня, используя стрелковое оружие на восточном направлении армяно-азербайджанской границы".

При этом по состоянию на 22:30 (21:30 мск) ситуация на границе стабильна, перестрелок не наблюдается, сообщает ТАСС.

По просьбе армянских властей в стране побывала передовая группа миссия ОДКБ. Она выработала предложения, которые направлены на деэскалацию возникшей напряженности на армяно-азербайджанской границе.

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