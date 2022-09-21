Эксперт: процедуру запуска референдумов спровоцировала агрессия Киева

На вопросы ответил политолог Алексей Чеснаков

Решения о проведении референдумов, а также встречные шаги России Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час".

Как будет обеспечена безопасность мероприятий? Каких действий можно ждать со стороны Киева? И как изменится ситуация вокруг Украины, если идея вхождения республик и регионов в состав России получит поддержку граждан? На эти и другие вопросы ответил политолог Алексей Чеснаков.

"Решение об изменении формата специальной военной операции будет принимать верховный главнокомандующий. Конечно же, нужно зафиксировать, что во многом саму процедуру запуска референдумов спровоцировала агрессивная политика киевских властей и ВСУ", - отметил он.

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