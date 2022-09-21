Минобороны показало, как "Грады" борются с украинскими националистами

Артиллеристы наносят мощные удары

Наше Минобороны опубликовало новые кадры из зоны проведения специальной операции по защите республик Донбасса.

Задача штурмовых подразделений - захватить позиции националистов и закрепиться на них. Получив от передовых разведгрупп координаты целей противника, наши артиллеристы наносят удары с помощью реактивных систем залпового огня "Град".

После подготовки плацдарма в бой вступают танки Т-72 и уничтожают бронетехнику ВСУ. Поддержку российским подразделениям также оказывают снайперы.

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