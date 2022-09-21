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Медики Западного военного округа помогают жителям освобожденных территорий

08:23
  • среда
  • 21 сентября 2022

К врачам обращаются пострадавшие

На освобождённых территориях работают медики Западного военного округа, которые спасают жизни мирных жителей. К военным врачам обращается большое число пострадавших в результате артиллерийских обстрелов с позиций ВСУ.

Операционные мобильных госпиталей работают в круглосуточном режиме - в них есть всё самое необходимое, но если медики считают, что кому-то из раненых невозможно помочь на месте, их оперативно доставляют в ближайшие медицинские учреждения.

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