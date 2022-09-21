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НОВОСТИ

Названы имена новых героев спецоперации

08:34
  • среда
  • 21 сентября 2022

Бойцы проявляют настоящее мужество

В российском оборонном ведомстве рассказали о новых примерах мужества и героизма наших военнослужащих.

Расчёт зенитной батареи под командованием капитана Дмитрия Паламарчука прикрывает наши войска от ударов с воздуха. Благодаря слаженной работе и грамотному руководству капитана Паламарчука зенитчики уничтожили два вертолёта ВСУ и предотвратили высадку вражеского десанта.

Сержант Михаил Пронин во время доставки боеприпасов нашим военным попал под огонь украинских диверсантов. Выбравшись из машины, сержант Пронин уничтожил пулемётную точку противника и обратил оставшихся националистов в бегство.

Младший сержант Александр Олейников в составе экипажа боевой машины прицельным огнём вывел из строя три единицы техники неонацистов, а затем уничтожил высадившийся из них десант. Несмотря на численное превосходство, противник был вынужден отступить.

Машина рядового Радика Оразова следовала в колонне снабжения, которая попала в засаду. В ходе боя рядовой Оразов лично уничтожил пятерых боевиков, а затем оперативно отремонтировал повреждённый автомобиль, благодаря чему удалось не только избежать потерь среди наших военных, но и вовремя доставить боеприпасы обороняющимся подразделениям.

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