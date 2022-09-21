Хотелось расти: Ольга Остроумова рассказала, почему долго отказывалась от ролей

Народная артистка встретит юбилей на сцене

Сегодня юбилей отмечает народная артистка России Ольга Остроумова. Актриса, покорившая красотой и талантом не только знаменитых режиссеров, но и миллионы зрителей. Она любит полевые цветы и тихие семейные вечера. И, конечно театр, на сцену которого выйдет и в свой день рождения.

Сегодня у Ольги Остроумовой будет праздник. Она выйдет на родную сцену. И с такой же страстью, как полвека назад, сыграет свою лучшую роль. На репетиции у неё искрящиеся глаза, радость от общения и предвкушение встречи со зрителем.

Её часто засыпают розами, но больше всего Ольга Остроумова любит полевые цветы. И ранний подъем. "Я просто бегу. Вот у нас в 12 часов репетиция, а я встаю очень рано. Ну, часов в 7, наверное", - говорит народная артистка.

Она торопила время и после школы. Выросшая в Оренбургской области в крошечном домике, дочь школьного учителя и внучка священника всегда знала - будет актрисой. Правда, во время поступления в ГИТИС без накладок не обошлось.

Перед её напором, талантом и ослепительной красотой не смогли устоять ни приёмная комиссия, ни именитые режиссёры. Первые роли в кино Ольга Остроумова сыграла у Станислава Ростоцкого. Её юная зенитчица Женя Комелькова моментально покорила миллионы зрителей.

После этого фильма она долго отказывалась от ролей. Говорит, предлагали одно и то же. А хотелось расти. До отчаявшейся Василисы. И влюблённой Манечки. "Моя профессия в этом и есть, чтобы в театре ли, в кино ли - чтобы у вас в душе что-то колыхнулось. Надеюсь, что хорошее. Доброе, понимаете, какое-то", - говорит Ольга Остроумова.

Вот уж что редкость для Ольги Остроумовой, так это роли отрицательных героинь. И хоть для самой актрисы - это возможность раскрыть новые грани, для зрителей она остаётся абсолютно земной. Как любовь.

Валентина Гафта она покорила своей добротой и естественностью на съемках фильма "Гараж". Они прожили вместе почти четверть века. Она точно знает, что такое верность и любовь. Друзья говорят: Ольга Остроумова - это красота и стойкость. В чистом виде.

У неё сегодня будет счастье. Любимая сцена. И новая роль.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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