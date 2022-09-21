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В Запорожье перед референдумом начались контртеррористические учения

08:20
  • среда
  • 21 сентября 2022

Идет отработка действий правоохранительных органов

Правоохранительные органы в Мелитополе отрабатывают слаженность действий в преддверии референдума по вхождению в состав России. Главное – безопасность жителей Запорожья, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

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"Это связано напрямую, потому что безопасность земляков - это главное для нас. Сейчас, чтобы не было никаких терактов, прорывов ДРГ, мы подготовились по максимуму", - сообщил Рогов в эфире "Радио России".

Как сообщили ранее в ГУВД Запорожской области, в контртеррористических учениях будет задействована тяжелая техника. Указ о проведении с 23 по 27 сентября референдума о присоединении к России подписал накануне глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

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