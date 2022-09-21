В Казахстане и Вьетнаме перестали принимать карты "Мир"

Речь идет о двух банках

Ряд банков Казахстана и Вьетнама перестал работать с платежной системой "Мир". Карты не обслуживаются ни в банкоматах, ни через терминалы.

Работать с картами "Мир" перестал, в частности, вьетнамский BIDV. При этом банк продолжает обслуживать карты VISA, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay. Не работает с российскими картами и Народный банк "Казахстана" ("Халык Банк"), выяснила газета "Известия".

Ранее обслуживать карты платежной системы "Мир" отказались турецкие банки Is Bankasi и DenizBank. Решение было принято на фоне заявлений США о возможном введении санкций в отношении кредитных организаций, которые обслуживают карты "Мир" за пределами России.

На данный момент еще два банка Турции - Ziraat Bankasi и VakifBank - не объявляли о том, что прекратили работать с российскими картами.

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