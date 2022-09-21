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Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в ГА ООН

08:33
  • среда
  • 21 сентября 2022

Самолету главы МИД России пришлось облетать недружественные страны

Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк после 12-часового перелета. Самолету главы МИД России пришлось на пути в США огибать территории недружественных стран, закрывшим свое воздушное пространство для российских самолетов.

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Американская сторона также запретила прямые рейсы российских авиакомпаний в США. Под санкции попала и авиакомпания "Россия", обслуживающая российские делегации. Американские визы представителям России в ООН выдали в последний момент.

Лавров в Нью-Йорке примет участие в неделе высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В планах российского министра – около 20 встреч с лидерами и дипломатами некоторых государств, а также с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, передает РИА Новости.

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