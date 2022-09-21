"Кинули нас": пленный боец ВСУ рассказал об обучении в Британии

Потери среди сил ВСУ катастрофические

По столице ДНР ВСУ выпустили более 10 снарядов, в том числе натовского калибра. Атакам подверглись также Яковлево, Каштановое, Пантелеймоновка и Макеевка. По меньшей мере два человека ранены после обстрела Новой Каховки. По данным агентства РИА Новости, удар по жилым кварталам нанесли ракетой "Точка-У". На кадрах, которые сделали очевидцы, видна глубокая воронка около многоквартирных домов. Под обстрелами и окрестности Энергодара.

80-метровый склад, доверху засыпанный зерном, не выдержал двух ударов реактивных систем натовского образца "Хаймарс". Крыша просто разрушилась, стены упали.

Склад восстановлению не подлежит. Часть зерна сгорела. То, что осталось, уже не очистить. ВСУ уже не первый раз используют точное натовское оружие для уничтожения фермерских хозяйств.

Еще один разрушенный склад, здесь было не так много зерна – около 10 тонн. В основном, тут хранилась сельхозтехника и инструмент. Есть и выжившие – например, щенок по кличке Цезарь. Как ему удалось спастись от этого страшного удара, неизвестно. Ухо ранил. Сейчас ждет, когда его заберут хозяева.

Каменка-Днепровская подверглась атаке дронов. Самодельные взрывные устройства сбросили на территорию МВД – повреждены автомобили. Еще один маленький снаряд упал рядом с продуктовым магазином.

В Донбассе союзные силы сейчас ведут бои за Артемовск. Под контролем уже большую часть зданий предприятия местного винного завода и прилегающие кварталы. Продолжаются высокоточные удары по скоплению противника.

В украинских рядах отсутствует не только подготовка, нет снабжения и поддержки. Потери катастрофические, говорят пленные. Владимир Трегубенко сдался в первом же бою. Трехнедельное тактическое обучение в Англии не спасло.

"Мы поняли, что там группа с 8 человек, видно, что профессионалы, не так, как мы, – слепые котята, кинули нас и все. Просто жизнь дороже, она дается один раз. Лучше подумать, а не рубить сгоряча. Лучше сдаться", - говорит он.

Авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили шесть пунктов управления ВСУ. Точными ударами уничтожены 49 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 142 районах. По укрепленным целями наши истребители-бомбардировщики работают высокоточными управляемыми ракетами.

Продолжается ликвидация так называемого Андреевского плацдарма в Херсонской области. Разлив реки Ингулец отрезал украинские части от подкрепления. По скоплениям противника работают маневренные реактивные системы залпового огня "Ураган".

Очередное наступление ВСУ на Николаево-Криворожском направлении провалилось. В районах Новогригоровки и Новой Одессы в Николаевской области уничтожено более 70 националистов, свыше 15 военных автомобилей. Бронетехнику по близости чинить больше негде. В Николаеве высокоточным ударом разбит цех танкового завода.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр".

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