Сергей Бурунов попал в больницу с коронавирусом

Состояние актера средне тяжелое

Сергея Бурунова экстренно госпитализировали с ковидом. Состояние актера оценивается как средней тяжести.

О госпитализации Бурунова сообщает Mash. По данным Telegram-канала, актера доставили в больницу накануне днем с жалобами на кашель с мокротой, одышку, боль в горле и теле.

При этом заболел актер еще 14 сентября. Несмотря на положительный результат теста, Бурунов решил лечиться дома. Однако позднее ему стало хуже.

Подтверждения этой информации от самого актера или его представителей пока нет.

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