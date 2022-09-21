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Российские спецслужбы предотвратили теракт в Херсонской области

08:56
  • среда
  • 21 сентября 2022

Задержаны корректировщики, передававшие данные ВСУ

Российские спецслужбы предотвратили теракт в Херсонской области. Самодельные взрывные устройства силовики обнаружили и изъяли в Голопристанском районе, при задержании корректировщиков ВСУ.

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Журналистам предоставили сканы переписки в чате корректировщиков, которая подтверждает, что они передавали данные для ударов по российским военным колоннам. При обысках в домах подозреваемых обнаружены взрывные устройства, подготовленные для терактов.

Инженеры-взрывотехники решили обезвредить бомбы на месте. Чтобы защитить окружающих, заранее было перекрыто газоснабжение и электропитание, участки местности заблокированы. В результате подрыв соседние здания не пострадали, передает РИА Новости.

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