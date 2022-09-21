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Путин: цель Запада - ослабить, разобщить и уничтожить Россию

09:08
  • среда
  • 21 сентября 2022

Президент выступил с обращением к россиянам

Цель Запада – ослабить, разобщить и уничтожить Россию. Об этом Владимир Путин заявил в ходе обращения к россиянам 21 сентября.

По словам президента, Запад прямо признается, что в 1991 году смог расколоть Советский Союз, а сейчас пришло время и самой России. Планы разрушить страны вынашивались давно, считает Путин.

"Они поощряли банды международных террористов на Кавказе, продвигали наступательную инфраструктуру НАТО вплотную к нашим границам. Они сделали своим оружием тотальную русофобию, в том числе десятилетиями целенаправленно взращивали ненависть к России, прежде всего на Украине, которой они готовили участь антироссийского плацдарма, а сам украинский народ превратили в пушечное мясо и толкнули на войну с нашей страной, развязав её – эту войну – ещё в 2014 году, используя вооружённые силы против гражданского населения, организовав геноцид, блокаду, террор в отношении людей, которые отказались признать власть, возникшую на Украине в результате госпереворота", - сказал президент.

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