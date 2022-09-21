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Путин объявил о частичной мобилизации в России

09:13
  • среда
  • 21 сентября 2022

Мобилизационные мероприятия в России начнутся 21 сентября

Президент России Владимир Путин в среду выступил с речью по поводу референдумов в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях. В частности, глава государства объявил о частичной мобилизации в России. Мероприятия стартуют 21 сентября. При этом мобилизованные граждане будут иметь статус военнослужащих-контрактников.
Путин: цель Запада - ослабить, разобщить и уничтожить Россию

"В этой ситуации считаю необходимым принять следующие решения, они в полной мере адекватны угрозам, с которым мы сталкиваемся. А именно: для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях считаю необходимым поддержать предложение министерства обороны и генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации", - сказал Путин.

Отмечается, что призыву на военную службу будут принадлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

Кроме того, перед отправкой в части призванные на военную службу в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку.

Все вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий, должны быть решены правительством незамедлительно, говоритяс в обращении президента.

В ходе обращения Путин также заявил, что цель Запада – ослабить, разобщить и уничтожить Россию.

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