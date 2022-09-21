Путин: решение о военной операции было единственно возможным

Россияне не могли наблюдать, как мучают их близких

Запад развязал войну на Украине еще в 2014 году. По его указке Киев использовал вооруженные силы против гражданского населения, организовав геноцид и террор в отношении людей, которые отказались признать власть, возникшую на Украине в результате госпереворота.

Учитывая сложившуюся ситуацию, решение об упреждающей военной операции России на Украине было единственно возможным. Ее главные цели – освобождение всей территории Донбасса – были и остаются неизменными, заявил президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам.

Путин отметил, что Луганская Народная Республика уже практически полностью очищена от неонацистов. Пока продолжаются бои в Донецкой Народной Республике, где за восемь лет оккупации киевский режим создал глубоко эшелонированную линию укреплений. ВС России и добровольцы Донбасса, чтобы избежать тяжелых потерь, действуют планомерно, шаг за шагом освобождают донецкую землю. Президент напомнил, что за Донбасс плечом к плечу сражаются люди разных национальностей, профессий, возрастов. Это настоящие патриоты, которые по зову сердца встали на защиту России и Донбасса.

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